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Либеральные демократы из Конгресса призвали Байдена к переговорам с Россией: хотят мира

Цей матеріал також доступний українською
24.10.2022, 23:28
Либеральные демократы из Конгресса призвали Байдена к переговорам с Россией: хотят мира - Фото
Фото: pixabay.com

Представители либерального крыла Демократической партии США в Конгрессе заявили Джо Байдену, что он должен изменить свою стратегию по Украине и пойти на прямые переговоры с Россией ради мира, пишет The Washington Post.

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В письме, которое подписали три десятка конгрессменов, Байдена призывают к проактивной дипломатии и удвоению усилий по поиску реалистических рамок для прекращения огня.

"Если есть способ покончить с войной, сохранив свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические пути для поддержки такого решения, которое было бы приемлемо для народа Украины", – говорится в письме.

Они считают, что завершение войны посредством дипломатии должно предусматривать определенное смягчение санкции против России и создание системы гарантий безопасности, приемлемых для всех сторон, особенно для украинской.

"Альтернативой дипломатии является затяжная война", – говорится в письме, которое подписали некоторые из самых известных демократов-либералов, в том числе Прамила Джаяпал, Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш, Ро Ханна, Ильхан Омар.

Спикер Белого дома Джон Кирби, отвечая на письмо законодателей, сказал, что администрация ценит их обеспокоенность, но подчеркнул, что в центре любых дипломатических инициатив должна быть Украина.

"Мы не будем вести разговоры с российским руководством без представителей Украины. Господин Зеленский должен решать – поскольку это его страна – как выглядит успех и когда вести переговоры", – сказал Кирби во время брифинга с журналистами.

"Мы все хотели бы, чтобы эта война закончилась сегодня, и, откровенно говоря, она могла бы закончиться сегодня, если бы Путин поступил правильно и вывел свои войска [из Украины]", – добавил он.

Агентство Reuters приводит также комментарий спикера Государственного департамента Неда Прайса по поводу этого письма.

"Мы неоднократно слышали от украинских партнеров, что война закончится только путем дипломатии и диалога. Мы не слышали от Москвы заявлений о том, что она готова добросовестно участвовать в дипломатии и диалоге", – заявил он.

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Андрій Водяний
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США война переговоры демократическая партия джо байден
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