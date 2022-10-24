Либеральные демократы из Конгресса призвали Байдена к переговорам с Россией: хотят мира

Представители либерального крыла Демократической партии США в Конгрессе заявили Джо Байдену, что он должен изменить свою стратегию по Украине и пойти на прямые переговоры с Россией ради мира, пишет The Washington Post.

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В письме, которое подписали три десятка конгрессменов, Байдена призывают к проактивной дипломатии и удвоению усилий по поиску реалистических рамок для прекращения огня.

"Если есть способ покончить с войной, сохранив свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические пути для поддержки такого решения, которое было бы приемлемо для народа Украины", – говорится в письме.

Они считают, что завершение войны посредством дипломатии должно предусматривать определенное смягчение санкции против России и создание системы гарантий безопасности, приемлемых для всех сторон, особенно для украинской.

"Альтернативой дипломатии является затяжная война", – говорится в письме, которое подписали некоторые из самых известных демократов-либералов, в том числе Прамила Джаяпал, Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш, Ро Ханна, Ильхан Омар.

Спикер Белого дома Джон Кирби, отвечая на письмо законодателей, сказал, что администрация ценит их обеспокоенность, но подчеркнул, что в центре любых дипломатических инициатив должна быть Украина.

"Мы не будем вести разговоры с российским руководством без представителей Украины. Господин Зеленский должен решать – поскольку это его страна – как выглядит успех и когда вести переговоры", – сказал Кирби во время брифинга с журналистами.

"Мы все хотели бы, чтобы эта война закончилась сегодня, и, откровенно говоря, она могла бы закончиться сегодня, если бы Путин поступил правильно и вывел свои войска [из Украины]", – добавил он.

Агентство Reuters приводит также комментарий спикера Государственного департамента Неда Прайса по поводу этого письма.

"Мы неоднократно слышали от украинских партнеров, что война закончится только путем дипломатии и диалога. Мы не слышали от Москвы заявлений о том, что она готова добросовестно участвовать в дипломатии и диалоге", – заявил он.

4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен отказ от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот указ стал следствием решения Путина незаконно аннексировать четыре украинских области.

Зеленский уверен, что Россия не хочет настоящих мирных переговоров. Ей нужно только время на перегруппировку войск и подготовку нового удара по Украине.

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Андрій Водяний

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