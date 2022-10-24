Либеральные демократы из Конгресса призвали Байдена к переговорам с Россией: хотят мира
Представители либерального крыла Демократической партии США в Конгрессе заявили Джо Байдену, что он должен изменить свою стратегию по Украине и пойти на прямые переговоры с Россией ради мира, пишет The Washington Post.
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В письме, которое подписали три десятка конгрессменов, Байдена призывают к проактивной дипломатии и удвоению усилий по поиску реалистических рамок для прекращения огня.
"Если есть способ покончить с войной, сохранив свободную и независимую Украину, Америка обязана использовать все дипломатические пути для поддержки такого решения, которое было бы приемлемо для народа Украины", – говорится в письме.
Они считают, что завершение войны посредством дипломатии должно предусматривать определенное смягчение санкции против России и создание системы гарантий безопасности, приемлемых для всех сторон, особенно для украинской.
"Альтернативой дипломатии является затяжная война", – говорится в письме, которое подписали некоторые из самых известных демократов-либералов, в том числе Прамила Джаяпал, Джейми Раскин, Александрия Окасио-Кортес, Кори Буш, Ро Ханна, Ильхан Омар.
Спикер Белого дома Джон Кирби, отвечая на письмо законодателей, сказал, что администрация ценит их обеспокоенность, но подчеркнул, что в центре любых дипломатических инициатив должна быть Украина.
"Мы не будем вести разговоры с российским руководством без представителей Украины. Господин Зеленский должен решать – поскольку это его страна – как выглядит успех и когда вести переговоры", – сказал Кирби во время брифинга с журналистами.
"Мы все хотели бы, чтобы эта война закончилась сегодня, и, откровенно говоря, она могла бы закончиться сегодня, если бы Путин поступил правильно и вывел свои войска [из Украины]", – добавил он.
Агентство Reuters приводит также комментарий спикера Государственного департамента Неда Прайса по поводу этого письма.
"Мы неоднократно слышали от украинских партнеров, что война закончится только путем дипломатии и диалога. Мы не слышали от Москвы заявлений о том, что она готова добросовестно участвовать в дипломатии и диалоге", – заявил он.
- 4 октября президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым предусмотрен отказ от переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Этот указ стал следствием решения Путина незаконно аннексировать четыре украинских области.
- Зеленский уверен, что Россия не хочет настоящих мирных переговоров. Ей нужно только время на перегруппировку войск и подготовку нового удара по Украине.
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