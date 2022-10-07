Россия хочет не переговоров, а выиграть время, перегруппироваться и ударить – Зеленский

Россия не хочет настоящих мирных переговоров, она хочет получить время на перегруппировку войск и подготовку нового удара по Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в выступлении на заседании Европейского совета 7 октября.

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Президент отметил, что Россия вернулась к теме переговоров, потому российские войска посыпались на поле боя, и Вооруженные Силы Украины ежедневно освобождают украинские территории.

"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама и отвергла, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что настоящие переговоры России не нужны.

"Россия не желает никаких настоящих переговоров. Если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и усилий. Россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы снова ударить. Мы должны не дать ей сделать это", – заявил глава украинского государства.

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Наталія Медведєва

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