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Россия хочет не переговоров, а выиграть время, перегруппироваться и ударить – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 16:32
Россия хочет не переговоров, а выиграть время, перегруппироваться и ударить – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Россия не хочет настоящих мирных переговоров, она хочет получить время на перегруппировку войск и подготовку нового удара по Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в выступлении на заседании Европейского совета 7 октября.

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Президент отметил, что Россия вернулась к теме переговоров, потому российские войска посыпались на поле боя, и Вооруженные Силы Украины ежедневно освобождают украинские территории.

"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама и отвергла, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что настоящие переговоры России не нужны.

"Россия не желает никаких настоящих переговоров. Если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и усилий. Россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы снова ударить. Мы должны не дать ей сделать это", – заявил глава украинского государства.

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Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война переговоры
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