Россия хочет не переговоров, а выиграть время, перегруппироваться и ударить – Зеленский
Россия не хочет настоящих мирных переговоров, она хочет получить время на перегруппировку войск и подготовку нового удара по Украине. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в выступлении на заседании Европейского совета 7 октября.
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Президент отметил, что Россия вернулась к теме переговоров, потому российские войска посыпались на поле боя, и Вооруженные Силы Украины ежедневно освобождают украинские территории.
"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама и отвергла, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что настоящие переговоры России не нужны.
"Россия не желает никаких настоящих переговоров. Если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и усилий. Россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы снова ударить. Мы должны не дать ей сделать это", – заявил глава украинского государства.
- Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления российским диктатором незаконных аннексий.
- 6 октября председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко предложила делегации Украины на саммите глав парламентов G20 в Индонезии срочно сесть за стол переговоров. Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил ей, что переговоры будут только с новыми российскими властями.
- 7 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что даже плохой мир будет лучше войны.
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