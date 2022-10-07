Эрдоган снова говорит о посредничестве: Даже плохой мир – лучше войны
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что даже плохой мир будет лучше войны. Так об агрессии России против Украины он высказался после заседания Европейского политического сообщества, передает пресс-служба турецкого лидера.
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Эрдоган упомянул учрежденный при посредничестве Турции и ООН зерновой коридор и обмен пленными. Он также заявил, что будет стараться принимать российские удобрения и отправлять их через Турцию в другие страны.
"Многие европейские лидеры высоко оценили дипломатические шаги Турции. Хотя неприемлемые события на местах затрудняют нашу работу, мы продолжаем свои усилия по прекращению конфликтов с верой в то, что даже плохой мир – лучше войны", – сказал Эрдоган.
При этом он снова заявил, что некоторые страны-члены ЕС предпочитают эскалацию и провокации вместо сотрудничества и добрососедства с Турцией. Конкретный перечень этих стран он не назвал.
- Эрдоган систематически призывает к переговорам с российским диктатором Путиным и упрекает Запад.
- Переговоров сейчас просит и сам Путин. Но это желание возникло после провалов армии РФ в Украине.
- Президент Зеленский официально отказался от переговоров с Путиным после объявления диктатором незаконных аннексий.
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