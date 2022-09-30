Путин заявил, что Россия призывает Украину "прекратить огонь и вернуться к переговорам"

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ призывает Украину "прекратить огонь и вернуться к переговорам". Об этом он сказал во время выступления в Кремле 30 сентября, когда объявлял об аннексии временно оккупированных территорий Украины.

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В своей пропагандистской речи диктатор заявил, что Москва призывает Украину к переговорам, "но "выбор народа" обсуждать не будет".

Диктатор сказал, что призывает Украину "прекратить огонь и войну". Он также подчеркнул, что "итоги" псевдореферендумов на временно оккупированных территориях "обсуждению на переговорах не подлежат".

В начале выступления Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины.

18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью агентству Associated Press заявил, что объявление Россией попытки аннексии территорий Украины ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит их военным путем.

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Дмитро Гриниченко

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