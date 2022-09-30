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Путин заявил, что Россия призывает Украину "прекратить огонь и вернуться к переговорам"

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2022, 15:51
Путин заявил, что Россия призывает Украину
Владимир Путин (Фото: скриншот с видео)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ призывает Украину "прекратить огонь и вернуться к переговорам". Об этом он сказал во время выступления в Кремле 30 сентября, когда объявлял об аннексии временно оккупированных территорий Украины.

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В своей пропагандистской речи диктатор заявил, что Москва призывает Украину к переговорам, "но "выбор народа" обсуждать не будет". 

Диктатор сказал, что призывает Украину "прекратить огонь и войну". Он также подчеркнул, что "итоги" псевдореферендумов на временно оккупированных территориях "обсуждению на переговорах не подлежат".

В начале выступления Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины.

  • 18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

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Дмитро Гриниченко
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