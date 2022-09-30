Путин заявил, что Россия призывает Украину "прекратить огонь и вернуться к переговорам"
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ призывает Украину "прекратить огонь и вернуться к переговорам". Об этом он сказал во время выступления в Кремле 30 сентября, когда объявлял об аннексии временно оккупированных территорий Украины.
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В своей пропагандистской речи диктатор заявил, что Москва призывает Украину к переговорам, "но "выбор народа" обсуждать не будет".
Диктатор сказал, что призывает Украину "прекратить огонь и войну". Он также подчеркнул, что "итоги" псевдореферендумов на временно оккупированных территориях "обсуждению на переговорах не подлежат".
В начале выступления Путин объявил "российскими" временно оккупированные территории Украины.
- 18 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.
- 20 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью агентству Associated Press заявил, что объявление Россией попытки аннексии территорий Украины ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит их военным путем.
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