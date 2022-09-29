Путин собрался аннексировать территории Украины 30 сентября. Подоляк: освободим силой

Российский диктатор Владимир Путин собрался заявить об аннексии оккупированых территорий Украины 30 сентября. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подобный шаг Кремля ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит все свои территории военным путем.

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Пропагандистские СМИ РФ сообщили 29 сентября о том, что 30 сентября в 15:00 Кремле Путин объявит об аннексии временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской областей.

Также, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, стоит ждать "объемного выступления" диктатора перед депутатами нелегитимной Государственной думы РФ.

Подоляк в интервью агентству Associated Press заявил, что объявление Россией аннексии территорий Украины ничего не изменит на поле боя, а Украина освободит их военным путем.

"Наши действия зависят не столько от того, что думает или хочет РФ, сколько от военного потенциала, который имеет Украина. Надо вернуть все захваченные земли, иначе Россия почувствует, что имеет право шантажировать весь мир" — сказал Подоляк.

Он отметил, что только полное освобождение украинских территорий является предохранителем от дальнейшего развития войны.

21 сентября Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты начали мобилизацию среди мужчин, получивших паспорт РФ.

Российские власти уже определили "результаты" и "явку" на псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Дмитро Гриниченко

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