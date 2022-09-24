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Байден о "референдумах": Это ложный предлог для аннексии, мы продолжим поддержку Украины

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2022, 06:37
Байден о
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден отреагировал на проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. Его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.

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По его словам, США никогда не признают украинскую территорию чем-то иным, кроме как частью Украины. 

"Российские "референдумы" — это бутафория, ложный предлог для попыток аннексии частей Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе устава Организации Объединенных Наций", — заявил Байден.

Он отметил, что США будут работать с союзниками, чтобы наложить на Россию дополнительные "быстрые и серьезные экономические издержки". 

Американский лидер подчеркнул, что США отвергают любые сфабрикованные результаты, которые объявит Россия, а также продолжат поддерживать Украину и оказывать ей помощь в обеспечении безопасности, чтобы помочь противостоять полномасштабному вторжению РФ. 

Читайте также: Главы МИД стран G7: Любые референдумы на оккупированной территории Украины – фикция

Дмитро Гриниченко
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США война псевдореферендум джо байден
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