Байден о "референдумах": Это ложный предлог для аннексии, мы продолжим поддержку Украины
Президент США Джо Байден отреагировал на проведение псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины. Его заявление опубликовала пресс-служба Белого дома.
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По его словам, США никогда не признают украинскую территорию чем-то иным, кроме как частью Украины.
"Российские "референдумы" — это бутафория, ложный предлог для попыток аннексии частей Украины силой, что является вопиющим нарушением международного права, в том числе устава Организации Объединенных Наций", — заявил Байден.
Он отметил, что США будут работать с союзниками, чтобы наложить на Россию дополнительные "быстрые и серьезные экономические издержки".
Американский лидер подчеркнул, что США отвергают любые сфабрикованные результаты, которые объявит Россия, а также продолжат поддерживать Украину и оказывать ей помощь в обеспечении безопасности, чтобы помочь противостоять полномасштабному вторжению РФ.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на планы РФ провести псевдореферендумы на временно оккупированных территориях Украины. Он заявил, что украинские позиции остаются неизменными, несмотря на "шум и анонсы откуда-то".
- 22 сентября стало известно, что оккупанты из-за нехватки желающих участвовать в псевдореферендумах, решили дать "право голоса" подросткам. 23 сентября оккупанты начали псевдореферендумы.
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