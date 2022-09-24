В Херсонской и Запорожской областях РФ начала мобилизацию среди получивших паспорт

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты начали мобилизацию среди мужчин, которые получили паспорт РФ. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявили, что на оккупированных территориях продолжаются псевдореферендумы — из-за низкой явки на "избирательные участки" работники "избирательных комиссий", в сопровождении российских оккупантов, собирают подписи у людей по месту жительства.

В Запорожской и Херсонской областях мужчины призывного возраста, которые отказались от украинского паспорта и получили российское гражданство, начали получать повестки о мобилизации в оккупационную армию.

Также противник продолжает заниматься мародерством — в Мелитополе "кадыровцы" захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.

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Дмитро Гриниченко

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