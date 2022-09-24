В Херсонской и Запорожской областях РФ начала мобилизацию среди получивших паспорт
На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей оккупанты начали мобилизацию среди мужчин, которые получили паспорт РФ. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявили, что на оккупированных территориях продолжаются псевдореферендумы — из-за низкой явки на "избирательные участки" работники "избирательных комиссий", в сопровождении российских оккупантов, собирают подписи у людей по месту жительства.
В Запорожской и Херсонской областях мужчины призывного возраста, которые отказались от украинского паспорта и получили российское гражданство, начали получать повестки о мобилизации в оккупационную армию.
Также противник продолжает заниматься мародерством — в Мелитополе "кадыровцы" захватили дилерский склад сельскохозяйственной техники и пытаются распродать имущество.
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов назвал мобилизацию в РФ "комплексной программой утилизации россиян".
- Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что объявление частичной мобилизации в России является признанием того, что полномасштабное вторжение в Украину терпит крах.
- Британская разведка заявила, что Россия, скорее всего, столкнется с рядом проблем при мобилизации 300 000 резервистов, а министр обороны Словакии Ярослав Надь считает, что мобилизация в России закончится свержением Путина.
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