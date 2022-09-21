"Комплексная программа утилизации россиян". Данилов отреагировал на мобилизацию в России

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал объявление частичной мобилизации в России. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, у российского диктатора Владимира Путина есть план под названием "Бермудский треугольник", который предусматривает "комплексную программу утилизации россиян".

"Отклонение от мобилизации — тюрьма — ЧВК Вагнера. Далее: украинский фронт — ликвидация — белая "Лада", — написал Данилов.

Утром 21 сентября Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.

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Дмитро Гриниченко

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