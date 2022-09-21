"Комплексная программа утилизации россиян". Данилов отреагировал на мобилизацию в России
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал объявление частичной мобилизации в России. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, у российского диктатора Владимира Путина есть план под названием "Бермудский треугольник", который предусматривает "комплексную программу утилизации россиян".
"Отклонение от мобилизации — тюрьма — ЧВК Вагнера. Далее: украинский фронт — ликвидация — белая "Лада", — написал Данилов.
Утром 21 сентября Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.
- Также во время своего выступления Путин намекнул на использование ядерного оружия.
- Украинская разведка полагает, что мобилизация в РФ выгодна Украине, так как она будет "ударом по режиму Путина".
- Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия воюет не столько с украинской армией, сколько с коллективным Западом. В ходе частичной мобилизации якобы будут призваны в общей сложности 300 000 резервистов.
Читайте также: "Все идет по плану? У жизни отличное чувство юмора" — Подоляк о мобилизации в России
Комментарии