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"Комплексная программа утилизации россиян". Данилов отреагировал на мобилизацию в России

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2022, 11:26
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал объявление частичной мобилизации в России. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, у российского диктатора Владимира Путина есть план под названием "Бермудский треугольник", который предусматривает "комплексную программу утилизации россиян".

"Отклонение от мобилизации — тюрьма — ЧВК Вагнера. Далее: украинский фронт — ликвидация — белая "Лада", — написал Данилов. 

Утром 21 сентября Путин выступил с обращением к народу на федеральных телеканалах, в котором объявил о частичной мобилизации в России и о "поддержке" фейковых "референдумов" на захваченных территориях.

Читайте также: "Все идет по плану? У жизни отличное чувство юмора" — Подоляк о мобилизации в России 

Дмитро Гриниченко
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война владимир путин Алексей Данилов мобилизация в россии
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