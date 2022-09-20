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Эрдоган заявил, что возвращение территорий Украине "облегчит переговоры" с Россией

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2022, 08:21
Эрдоган заявил, что возвращение территорий Украине
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возвращение захваченных Россией территорий Украины облегчит переговорный процесс. Об этом он сообщил в интервью американскому каналу PBS, цитирует его агентство Anadolu

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По его словам, в Узбекистане он провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, на которых понял, что в РФ якобы "прилагают усилия, чтобы завершить это дело как можно скорее". 

Он отметил, что "особую значимость" в вопросе завершения войны России против Украины имеет позиция Москвы. 

"Здесь важно, чтобы и Украина проявляла одинаковое с Россией понимание и отныне необходимо быть обоюдно настроенными, чтобы остановить эти конфликты, эту войну", — заявил Эрдоган. 

Также он сказал, что важность имеет возвращение захваченных территорий при достижении мира — отметим, что Эрдоган не уточняет, имеет ли он ввиду территории Украины, захваченные РФ после 24 февраля 2022 года, либо же все территории, оккупированные еще с 2014 года. 

"Это то, что нужно и то, что ожидается. В этом вопросе господин Гутерриш сделал определенные шаги. Есть шаги, которые предприняли и мы. Эти шаги и это возвращение территорий действительно облегчат нашу работу", — отметил президент Турции.

Турецкий лидер подчеркнул, что с 2014 года призывает Путина вернуть Крым Украине. 

"Они являются и нашими соотечественниками. Мы сказали им, что если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар. Но, к сожалению, с тех пор там не было предпринято ни одного шага в этом направлении", — резюмировал он.

  • 8 августа Эрдоган встречался с президентом Владимиром Зеленским во Львове.
  • Перед встречей турецкий канал CNN Turk сообщил, что Эрдоган во Львове будет обсуждать с Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

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Дмитро Гриниченко
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Россия Украина война владимир путин Турция реджеп тайип эрдоган переговоры с россией
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