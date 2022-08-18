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Зеленский и Эрдоган по итогам встречи: Россия должна прекратить торговлю ворованным зерном

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 19:13
Зеленский и Эрдоган по итогам встречи: Россия должна прекратить торговлю ворованным зерном - Фото
Эрдоган и Зеленский (Фото - Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи во Львове обсудили ряд вопросов, среди которых — воровство Россией украинского зерна. Оба лидера подчеркнули, что торговля ворованным недопустима. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

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Президент Украины отметил важность этого визита: "Это весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны, как Турция".

Во время встречи Зеленский отметил заинтересованность в том, чтобы Турция и дальше оставалась надежным партнером Украины. Лидеры обсудили весь комплекс двусторонних отношений и согласились, что дальнейшее расширение сотрудничества между государствами усилит обе стороны.

Президенты дали положительную оценку реализации зерновой экспортной инициативы. Зеленский отметил ведущую роль Турции и лично Эрдогана в том, что эта инициатива была начата и реализуется.

Лидеры обсудили возможность усовершенствования инициативы, усиления безопасности ее реализации, увеличения объемов соответствующего экспорта.

"Зеленский и Эрдоган также рассмотрели вопрос масштабного похищения Россией зерна на временно оккупированной территории Украины. В частности, было указано на то, что оккупанты присвоили почти 0,5 млн тонн зерна. Лидеры согласились, что любая торговля ворованным недопустима", – сказано в сообщении.

"Попытки России продать ворованное должны быть остановлены", – подчеркнул Зеленский.

Лидеры также обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны РФ, действия которой угрожают катастрофой Украине и всему миру. Зеленский подчеркнул, что российский ядерный шантаж на ЗАЭС является одним из самых больших рисков, которые создала война России против Украины.

По словам главы украинского государства, миссией и обязанностью каждой страны должна быть жесткая и последовательная реакция на любые проявления ядерного шантажа с целью его остановки.

"Россия должна вывести свои войска со станции немедленно", – подчеркнул президент Украины.

Кроме того, лидеры затронули вопросы оборонного взаимодействия, обсудили перспективы сотрудничества в этом направлении.

  • Сегодня во Львове Зеленский проводит переговоры с Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.
  • На переговорах с Гутерришем Зеленский призвал его сделать то, что должна делать Организация – обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и вывод оттуда российских войск.
  • Подписан меморандум о взаимопонимании относительно восстановления инфраструктуры, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении Украины.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский зерно реджеп тайип эрдоган заэс
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