Турция примет участие в восстановлении инфраструктуры Украины — подписан документ

Во Львове в присутствии президента Владимира Зеленского и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана подписан меморандум о взаимопонимании относительно восстановления инфраструктуры, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении Украины. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш.

"Турецкий бизнес имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности Запорожского и Кременчугского мостов, и зарекомендовал себя как надежный партнер. Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Кубраков.

Предполагается, что турецкие государственные и бизнес-структуры могут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

В качестве первого проекта рассматривается восстановление моста в селе Романовка Киевской области, соединяющего Бучу и Ирпень со столицей. Он был разрушен в начале полномасштабного российского вторжения, и фактически это остановило наступление агрессора на столицу.

В ближайшее время будет создана совместная украинско-турецкая рабочая группа по вопросам восстановления, в рамках которой будут проработаны механизмы привлечения турецких инвестиций в конкретные проекты.

Сегодня во Львове Зеленский проводит переговоры с Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем.

На переговорах с Гутерришем Зеленский призвал его сделать то, что должна делать Организация – обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и вывод оттуда российских войск.

Читайте также: Эрдоган обсудит с Зеленским возможность переговоров с Путиным. РФ якобы готова — CNN Turk

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.