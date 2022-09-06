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Эрдоган заявил, что позиция Европы в отношении Путина и санкции вызвали "ответную реакцию"

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 11:36
Эрдоган заявил, что позиция Европы в отношении Путина и санкции вызвали
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что энергетический кризис в странах ЕС якобы "вызвала позиция Европы" в отношении российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение он высказал на брифинге 6 сентября, его цитирует агентство Anadolu

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Комментируя энергетический кризис в Евросоюзе, он заявил, что Европа "пожинает то, что посеяла". Он отметил, что позиция Европы в отношении Путина, а также санкции против России "вызвали ответную реакцию".

"Российский лидер дал понять, что если вы поступаете так, то и я поступлю аналогично. Путин использует все рычаги и оружие, имеющиеся в его распоряжении. Главный из этих инструментов – природный газ. К сожалению, мы не хотели бы подобного развития, но имеем в Европе то, что имеем", — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер считает, что Европе предстоит сложная зима, однако у Турции, по его словам, проблем с газом не будет. 

  • 18 августа Эрдоган встречался с Зеленским во Львове.
  • Перед встречей турецкий канал CNN Turk сообщил, что Эрдоган во Львове будет обсуждать с Зеленским возможность прямых переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
  • Зеленский заявил, что переговоры с Россией возможны только в том случае, если российские войска покинут территорию Украины.

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Дмитро Гриниченко
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Россия владимир путин Турция Европа реджеп тайип эрдоган
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