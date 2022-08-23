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Эрдоган: Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это критически важно

23.08.2022, 16:59
Эрдоган: Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это критически важно - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Скриншот видео)

Война, которая началась 24 февраля 2022 года, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на втором саммите Крымской платформы.

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"Мы считаем захват Крыма незаконным, неконституционным. Это наша принципиальная позиция – и с моральной, и с юридической точки зрения. Международное право требует, чтобы Крым вернули Украине. Это критически важно для всего региона и для мировой системы безопасности", – заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что война, которая началась 24 февраля 2022 года, должна завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

  • 23 августа стартовал второй саммит Крымской платформы. К нему присоединились почти 60 участников и представители еще двух континентов.

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Наталия Медведева
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Крым реджеп тайип эрдоган крымская платформа
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