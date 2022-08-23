К Крымской платформе присоединились представители еще двух континентов – Зеленский

К участию в Крымской платформе присоединились представители еще двух континентов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на открытии второго саммита Крымской платформы.

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По словам Зеленского, за год Украина смогла существенно расширить возможности Крымской платформы.

"В прошлом году участвовали 46 иностранных государств, международных организаций. В этом году – почти 60. Я благодарен всем. Значительно больше лидеров государств – 40 президентов и премьер-министров, включая лидеров Большой семерки", – сказал президент.

Он добавил, что в этом году к Крымской платформе присоединились представители еще двух континентов – Африки и Южной Америки.

"Это демонстрирует, что нет в мире границы, которую бы не преодолела правда о российской войне против Украины и нашего народа", – сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что в этом году Крымская платформа будет продолжена осенью, в Хорватии, парламентским саммитом – не онлайн, а с присутствием парламентских делегаций мира.

23 августа 2021 года в Киеве прошел саммит Крымской платформы. В международной площадке по деоккупации полуострова участвовали 46 государств, это самое большое международное событие, которое организовывала Украина.

На саммите была принята совместная декларация участников.

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Наталия Медведева

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