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Новости | Сегодня – второй саммит Крымской платформы. Кулеба обещает "позитивно удивить" видео

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2022, 10:46
Видео - Крымская платформа
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Сегодня, 23 августа, состоится второй саммит Крымской платформы, сообщает пресс-служба саммита. Глава МИД Дмитрий Кулеба накануне заявил, что саммит позитивно удивит количеством и уровнем представителей.

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В фокусе саммита будет использование Россией временно оккупированного Крыма для полномасштабного вторжения в Украину, говорится в анонсе мероприятия. На YouTube-канале и сайте платформы будет трансляция саммита, однако точное время начала пока неизвестно.

По соображениям безопасности саммит пройдет в онлайн-формате, при этом представители некоторых стран могут быть в Киеве. Например, в столицу Украины уже приехал президент Польши Анджей Дуда, а генсек НАТО Йенс Столтенберг планирует участвовать онлайн.

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Пока расписание и список участников платформы не раскрываются. Однако Кулеба отметил, что он будет расширен в сравнении с прошлым годом, в частности за счет стран Африки и Америки. Он обещает, что саммит "позитивно удивит" как количеством участником, так и глобальной географией и уровнем представленности. 

По его словам, подтвердили участие около 60 стран и организаций – примерно 40 из них будут представлены на уровне президентов и премьер-министров. Президент Владимир Зеленский уверен, что саммит получится еще сильнее прошлогоднего как по участникам, так и по тематикам обсуждения.

Накануне саммита Кулеба также отметил, что этот формат – не только о Крыме, но "в целом о справедливости, международном праве, уважении к границам и соблюдении принципа территориальной целостности".

"Абсолютное большинство государств мира чувствуют, что соблюдение этих принципов составляет основу безопасности их собственных стран и людей. Поэтому в успехе Международной Крымской платформы, цель которой – деоккупация Крыма и восстановление международного права, – заинтересован весь мир", – добавил глава МИД.

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Марк Сировой
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