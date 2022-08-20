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Зеленский: В воздухе Крыма чувствуется – оккупация там временная, а Украина возвращается видео

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 22:03
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Президент Владимир Зеленский в видеообращении акцентировал внимание на важности для Украины будующей недели. "Впереди день нашего флага, день нашей независимости. Впереди – чествование ветеранов войны за свободу Украины. Впереди – Крымская платформа – в этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается", – сказал Зеленский. 

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Также президент отметил, что впереди еще один знаковый рубеж – полгода полномасштабного военного вторжения России в Украину.  

"Я вспоминаю первые дни полномасштабного вторжения, вспоминаю, что мне тогда говорили и советовали разные "советчики"… Знаю, что многим из них теперь стыдно за звучавшие тогда слова. Со времени от 24 февраля за эти уже 178 дней украинцы доказали, что это наш народ непобедимый, это наши защитники и защитницы непобедимые", – сказал глава государства. 

Зеленский призвал украинцев держаться вместе и помогать друг другу. И болеть за тех, кто представляет Украину. 

"Сегодня – обязательно за Усика, наш парень!", – добавил президент. 

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Роман Брыль
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Владимир Зеленский война Усик день флага день независимости крымская платформа
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