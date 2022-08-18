Президент Владимир Зеленский записал видеообращение после встречи во Львове с турецким лидером Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Ключевыми темами были зерновой коридор, теракт в Еленовке и ситуация на Запорожской АЭС. Также Зеленский рассказал в видео о ситуации на фронте и российских обстрелах.

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Зеленский заявил, что "чрезвычайно жесткая" ночь была в Харькове – там более десяти погибших в результате обстрелов россиянами. Также снова были обстреляны Николаев и Запорожье.

"Российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе. Российские чиновники повторяют угрозы Одессе и другим городам Украины. Мы видим, что происходит на Запорожской АЭС. Мы видим, что произошло в Еленовке. Мы с вами можем и должны думать только о том, как победить. Победить на поле боя, на политическом фронте, в информационном противостоянии, в экономической плоскости, всюду", – заявил президент.

Он отметил, что нет никаких объективных препятствий, чтобы миссия МАГАТЭ не попала на Запорожскую АЭС – с Гутерришем сегодня обсуждались параметры этой миссии и то, что она может очень быстро и безопасно попасть на станцию ​​легальным способом через украинскую территорию.



Он подчеркнул, что тот, кто устроил ядерный шантаж, точно не может быть "транспортером" любых подобных миссий. Россия должна немедленно и безоговорочно допустить представителей МАГАТЭ на станцию ​​и вывести свои войска с территории станции, заявил Зеленский.

"Мир имеет силу, чтобы это обеспечить. Если же не обеспечит, то это означает, что можно просто выбросить на свалку весь корпус международных документов по ядерной и радиационной безопасности. Россия уничтожает этот международный порядок", – заявил глава государства.

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Вторым пунктом переговоров были украинские пленные, которых удерживает РФ. Зеленский призвал Гутерриша применить все возможности ООН, чтобы обеспечить выполнение Россией норм международного права. Обсуждалась отправка миссии в Еленовку – Зеленский заявил, что "полная правда об этом российском теракте должна быть и будет установлена".

"Конечно, говорили об экспортной зерновой инициативе. Результат есть – и не только для Украины, но и для мира, потому что ощущается, что острота глобального продовольственного кризиса уменьшается. Поэтому очень нужно больше безопасности, больше экспорта, больше судов, которые могут поставлять украинское продовольствие из наших портов", – сказал президент.

В ходе встречи он также призвал Гутерриша и Эрдогана озвучить "максимально жесткую позицию" по поводу планируемых Россией псевдореферендумов на временно оккупированных территориях, так как "любой псевдореферендум будет ударом по лицу международного сообщества".

Сегодня во Львове Зеленский провел переговоры с Эрдоганом и Гутерришем. Президент Украины призвал генсека ООН обеспечить безопасность Запорожской АЭС, ее демилитаризацию и вывод оттуда российских войск.

Зеленский и Эрдоган обсудили воровство Россией украинского зерна – оба лидера подчеркнули, что торговля ворованным недопустима.

Подписан меморандум о взаимопонимании относительно восстановления инфраструктуры, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении Украины.

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Оксана Житнюк

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