Россияне ударили ракетами по Запорожью, поврежден объект инфраструктуры — ОВА

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью из реактивных систем залпового огня ночью 18 августа. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, областной центр был обстрелян из Васильевского района около 03:00. По предварительной информации, удар наносился из реактивных систем залпового огня.

Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе, есть незначительные разрушения.

Вечером 17 августа российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами, попали в жилой дом в Салтовке. Погибли семь человек, 16 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.

Утром оккупанты ударили по общежитию в Харькове, 18 раненых, есть погибший.

В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.

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Дмитрий Гриниченко

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