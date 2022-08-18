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Россияне ударили ракетами по Запорожью, поврежден объект инфраструктуры — ОВА

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2022, 09:12
Россияне ударили ракетами по Запорожью, поврежден объект инфраструктуры — ОВА - Фото
Последствия обстрела Запорожья (Фото: Александр Старух/Telegram)

Российские оккупанты нанесли удар по Запорожью из реактивных систем залпового огня ночью 18 августа. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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По его словам, областной центр был обстрелян из Васильевского района около 03:00. По предварительной информации, удар наносился из реактивных систем залпового огня. 

Четыре ракеты попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе, есть незначительные разрушения. 

  • Вечером 17 августа российские оккупанты обстреляли Харьков ракетами, попали в жилой дом в Салтовке. Погибли семь человек, 16 получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.
  • Утром оккупанты ударили по общежитию в Харькове, 18 раненых, есть погибший. 
  • В течение последних недель оккупанты активно обстреливают Никополь, жителей призвали переехать вглубь громады ради безопасности.

Читайте также: Россияне ударили по жилым кварталам Никополя из "Градов" и ствольной артиллерии — фото 

Дмитрий Гриниченко
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война обстрелы Запорожье Александр Старух
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