Обстрел Харькова. Семь человек погибли, 16 ранены, среди них 11-летний ребенок – Синегубов
В результате ракетного обстрела российскими оккупантами Харькова, который они совершили вечером 17 августа, погибли семь человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В трехэтажный жилой дом на Салтовке оккупанты попали российской ракетой, предварительно – "Искандером". Разрушения – ужасные", – написал он.
Ракетный удар унес жизни семи человек. 16 человек получили ранения, среди них – 11-летний ребенок.
"Один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы – в среднем состоянии", – сообщил глава ОВА.
Спасатели продолжают поисковые работы, медики областного Центра экстренной медицинской помощи дежурят на месте.
"Ни одного военного объекта. Исключительно гражданские – среди которых пенсионеры и дети", – написал Синегоубов.
Читайте также: Оккупанты полностью разрушили общежитие в Харькове: видео
Комментарии