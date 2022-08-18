Обстрел Харькова. Семь человек погибли, 16 ранены, среди них 11-летний ребенок – Синегубов

В результате ракетного обстрела российскими оккупантами Харькова, который они совершили вечером 17 августа, погибли семь человек. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"В трехэтажный жилой дом на Салтовке оккупанты попали российской ракетой, предварительно – "Искандером". Разрушения – ужасные", – написал он.

Ракетный удар унес жизни семи человек. 16 человек получили ранения, среди них – 11-летний ребенок.

"Один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы – в среднем состоянии", – сообщил глава ОВА.

Спасатели продолжают поисковые работы, медики областного Центра экстренной медицинской помощи дежурят на месте.

"Ни одного военного объекта. Исключительно гражданские – среди которых пенсионеры и дети", – написал Синегоубов.

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Наталия Медведева

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