В результате обстрела Харькова загорелось жилое здание: есть жертвы и пострадавшие

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Оккупанты снова обстреляли Салтовский район Харькова. В результате прилета загорелось жилое здание. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"Вновь обстрел Салтовского района. Предварительно прилет возле жилой многоэтажки... На месте прилета сильный пожар в жилом здании", – написал Терехов.

О жертвах и пострадавших информации у него пока нет.

ДОПОЛНЕНО В 22:20. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате российского удара погибли два человека, еще 10 пострадали.

"Максимально находитесь в укрытиях. Враг все еще хаотично наносит удары. Не игнорируйте сигналы тревоги!" – призвал Синегубов жителей города.

Терехов сообщает о трех погибших.

ДОПОЛНЕНО В 22:45. Синегубов: "К сожалению, количество погибших и раненых в результате обстрела Салтовки возросло: 6 человек погибли, 16 – получили ранения".

Вчера вечером, 16 августа, оккупанты из РСЗО обстреляли трамвайное депо в Салтовском районе Харькова. Кроме того, в результате обстрела в гаражном кооперативе возник пожар на площади около 100 кв. м.

Вадим Ребрина

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