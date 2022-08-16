Оккупанты из РСЗО обстреляли трамвайное депо в Харькове: фото, видео

Вечером 16 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. В результате обстрела повреждено трамвайное депо в Салтовском районе. Кроме того, в гаражном кооперативе возник пожар на площади около 100 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По данным прокуратуры, обстрел произошел около 17:00 предварительно из реактивной системы залпового огня "Торнадо" по направлению Липцев.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

Сегодня днем, 16 августа, российские оккупанты с территории Беларуси ударили ракетами по военному аэродрому в Житомирской области. Пострадавших нет, повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько автомобилей.

Вадим Ребрина

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