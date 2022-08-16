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Оккупанты из РСЗО обстреляли трамвайное депо в Харькове: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 21:31
Скриншот с видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Вечером 16 августа оккупанты в очередной раз обстреляли Харьков. В результате обстрела повреждено трамвайное депо в Салтовском районе. Кроме того, в гаражном кооперативе возник пожар на площади около 100 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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По данным прокуратуры, обстрел произошел около 17:00 предварительно из реактивной системы залпового огня "Торнадо" по направлению Липцев.

Оккупанты из РСЗО обстреляли трамвайное депо в Харькове: фото, видео

Оккупанты из РСЗО обстреляли трамвайное депо в Харькове: фото, видео

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК).

Оккупанты из РСЗО обстреляли трамвайное депо в Харькове: фото, видео

Оккупанты из РСЗО обстреляли трамвайное депо в Харькове: фото, видео
  • Сегодня днем, 16 августа, российские оккупанты с территории Беларуси ударили ракетами по военному аэродрому в Житомирской области. Пострадавших нет, повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько автомобилей. 
Вадим Ребрина
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обстрел Харьков
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