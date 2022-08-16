Оккупанты ударили ракетами по военному аэродрому в Житомирской области

Сегодня днем, 16 августа, российские оккупанты с территории Беларуси ударили ракетами по военному аэродрому в Житомирской области. Пострадавших нет, повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько автомобилей. Об этом сообщает Воздушное командование "Центр".

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"Сегодня днем, 16 августа, рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34", – сказано в сообщении.

В результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.

Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал, сообщили в пресс-службе командования.

Сегодня, 16 августа, в районе Житомира во время воздушной тревоги прогремело два взрыва.

Вадим Ребрина

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