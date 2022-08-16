В районе Житомира прогремело два взрыва. Глава ОВА подтвердил ракетный удар

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В районе Житомира во время воздушной тревоги прогремело два взрыва, местные власти подтвердили ракетный удар. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

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По его словам, на территории Житомирского района подтверждены два взрыва вследствие ракетного удара. Чиновник пообещал предоставить детальную информацию позже.

Ранее в Житомирской, Киевской, Волынской и Ровенской областях объявили воздушную тревогу.

Мониторинговая группа Беларускi Гаюн, отслеживающая военную активность на территории Беларуси, сообщила, что в 12:46 были зафиксированы тренировки истребителя в Барановичах, а в 13:10 — пролет истребителя в Столинском районе.

"Возможно РФ снова применяет тактику вылетов самолётов в пасмурную и облачную погоду, чтобы скрывать пуски ракет", — заявили в группе.

Обновлено в 13:49. Бунечко заявил, что по предварительной информации, ракеты были выпущены с территории Беларуси.

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Дмитрий Гриниченко

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