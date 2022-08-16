UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В районе Житомира прогремело два взрыва. Глава ОВА подтвердил ракетный удар

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 13:44
В районе Житомира прогремело два взрыва. Глава ОВА подтвердил ракетный удар - Фото
Российский бомбардировщик (Фото: РосСМИ)
дополнено обновлено

В районе Житомира во время воздушной тревоги прогремело два взрыва, местные власти подтвердили ракетный удар. Об этом сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, на территории Житомирского района подтверждены два взрыва вследствие ракетного удара. Чиновник пообещал предоставить детальную информацию позже. 

Ранее в Житомирской, Киевской, Волынской и Ровенской областях объявили воздушную тревогу.

Мониторинговая группа Беларускi Гаюн, отслеживающая военную активность на территории Беларуси, сообщила, что в 12:46 были зафиксированы тренировки истребителя в Барановичах, а в 13:10 — пролет истребителя в Столинском районе. 

"Возможно РФ снова применяет тактику вылетов самолётов в пасмурную и облачную погоду, чтобы скрывать пуски ракет", — заявили в группе. 

Обновлено в 13:49. Бунечко заявил, что по предварительной информации, ракеты были выпущены с территории Беларуси. 

Читайте также: ВСУ о "массированном ударе из Беларуси": В День Независимости могут быть "поздравления" 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война житомирская область
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 