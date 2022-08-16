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ВСУ о "массированном ударе из Беларуси": В День Независимости могут быть "поздравления"

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 12:53
ВСУ о
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат прокомментировал слухи об угрозе массированного ракетного удара из Беларуси в ближайшее время. Об этом он сообщил на брифинге.

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По его словам, ВСУ постоянно наблюдают за перемещением войск и боеприпасов противника на территории Беларуси, в частности, ракет типа "Искандер". 

"Это происходит постоянно. Если прилетает Ил-76 на один из аэродромов в Беларуси, то это значит, что он привез то или иное вооружение. Противник наращивает свои силы в Беларуси, тут есть и политическая составляющая, чтобы угрожать Западу, а также, чтобы постоянно угрожать Украине", — сказал он.

Игнат отметил, что угроза из Беларуси есть всегда, так как РФ использовала ее территорию для обстрелов Украины с первых дней полномасштабной войны, нанося удары авиацией и ракетами. 

"Надо быть готовыми и следить. У нас скоро День Независимости, противник использует такие даты для "поздравлений", поэтому мы должны быть готовыми к этому, не пренебрегать никакими сигналами. Угроза никуда не пропала", — подчеркнул военный. 

Читайте также: Около 13 000 беларусов согласились воевать против Украины. Возможны провокации — Генштаб 

Дмитрий Гриниченко
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