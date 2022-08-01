Армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели, если им понадобится — разведка

Российские оккупанты могут вернуться на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость. Об этом сообщил замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

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По его словам, сильной стороной российской армии является ее способность быстро перебрасывать войска и технику с одного направления на другое. Он отметил, что Россия практиковала это во время военных учений накануне полномасштабного вторжения в Украину.

"Российские войска отступили из северных регионов Украины в марте и снова появились на Донбассе через две недели. Мы знаем, что они могут вернуться в Беларусь через две-три недели, если им понадобится", — заявил Скибицкий.

Также он сказал, что, кроме большего количества оружия от союзников, Украине нужна помощь в подготовке бойцов за границей, так как россияне регулярно бьют ракетами по украинскими тренировочным базам.

Грядущее наступление Вооруженных Сил Украины заставляет Россию стягивать войска на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей.

Если Россия выиграет битву за Донбасс и юг Украины, то она попробует захватить новые территории, для чего уже формируются новые подразделения.

Российские оккупанты в ближайшее время продолжат наступление на Донбассе, однако с меньшей интенсивностью из-за переброски войск на юг.

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Дмитрий Гриниченко

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