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Армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели, если им понадобится — разведка

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 11:56
Армия России может вернуться в Беларусь за две-три недели, если им понадобится — разведка - Фото
Российская техника в Беларуси (Фото: modmilby/Telegram)

Российские оккупанты могут вернуться на территорию Беларуси через две-три недели, если у них будет такая необходимость. Об этом сообщил замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

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По его словам, сильной стороной российской армии является ее способность быстро перебрасывать войска и технику с одного направления на другое. Он отметил, что Россия практиковала это во время военных учений накануне полномасштабного вторжения в Украину.

"Российские войска отступили из северных регионов Украины в марте и снова появились на Донбассе через две недели. Мы знаем, что они могут вернуться в Беларусь через две-три недели, если им понадобится", — заявил Скибицкий. 

Также он сказал, что, кроме большего количества оружия от союзников, Украине нужна помощь в подготовке бойцов за границей, так как россияне регулярно бьют ракетами по украинскими тренировочным базам. 

Читайте также: Россия меняет план наступления на Донбассе и считает Запорожье уязвимым местом — союзники 

Дмитрий Гриниченко
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армия России война беларусь разведка
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