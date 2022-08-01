Наступление ВСУ заставляет Россию стягивать войска в Херсон и Запорожскую область — ГУР
Грядущее наступление Вооруженных Сил Украины заставляет Россию стягивать войска на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.
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По его словам, оккупанты перебрасывают большое количество войск на юг через недавно оккупированные территории и Крым.
"Они увеличивают численность своих войск, готовятся к нашему контрнаступлению на юге и, возможно, готовятся начать собственное наступление. Юг для них ключевой, прежде всего из-за Крыма", — сказал представитель ГУР.
Он отметил, что Россия пытается укрепить свои позиции на временно оккупированных территориях юга, однако добавил, что у России "стратегически нет шансов на победу в этой войне".
Скибицкий заявил, что две недели назад россияне вывели тактические группы десантников с Донбасса и перебросили их в Херсон. Также противник перебрасывает войска Восточного военного округа, которые использовались для наступления на Славянск и находились в резерве на территории Белгородской области.
- На юге идет контрнаступление ВСУ. Оккупанты стянули в район дополнительные войска.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны.
- Министр по временно оккупированным территориям Ирина Верещук и советник главы ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить деоккупацию.
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