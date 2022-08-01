Наступление ВСУ заставляет Россию стягивать войска в Херсон и Запорожскую область — ГУР

Грядущее наступление Вооруженных Сил Украины заставляет Россию стягивать войска на временно оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил замначальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, оккупанты перебрасывают большое количество войск на юг через недавно оккупированные территории и Крым.

"Они увеличивают численность своих войск, готовятся к нашему контрнаступлению на юге и, возможно, готовятся начать собственное наступление. Юг для них ключевой, прежде всего из-за Крыма", — сказал представитель ГУР.

Он отметил, что Россия пытается укрепить свои позиции на временно оккупированных территориях юга, однако добавил, что у России "стратегически нет шансов на победу в этой войне".

Скибицкий заявил, что две недели назад россияне вывели тактические группы десантников с Донбасса и перебросили их в Херсон. Также противник перебрасывает войска Восточного военного округа, которые использовались для наступления на Славянск и находились в резерве на территории Белгородской области.

Читайте также: Данилов: Зеленский приказал освободить всю Украину, неправильно говорить лишь о Херсоне

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.