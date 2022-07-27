UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов "осторожен" по поводу сроков контрнаступления ВСУ на юге: РФ тянет туда новые силы

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 20:12
Данилов
Алексей Данилов (фото – СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов "осторожен" в оценках сроков контрнаступления украинских военнослужащих, так как российские оккупанты сейчас стягивают максимальное количество дополнительных сил на юг. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Данилова спросили, согласен ли он с озвученной президентом Владимиром Зеленским оценкой, что ВСУ смогут начать контрнаступление в течение трех-шести недель.

"Что касается сроков, я очень осторожен. Я бы очень хотел, чтобы это было намного быстрее. Это война, на войне очень много разных событий. Враг сейчас стягивает максимальное количество [сил] именно на Херсонском направлении. Началось очень мощное движение их войск, они стягивают дополнительные силы", – сказал Данилов.

Тем не менее, секретарь СНБО уверен, что ВСУ будут делать все зависящее от них, чтобы реализовать контрнаступление в те сроки, которые ставит глава государства.

"В любом случае победа будет за нами. Неделей раньше или неделей позже – это дело только военных", – сказал он.

Данилов высоко оценил качество использования украинскими военнослужащими западного оружия – по его словам, это можно понять по Антоновскому мосту.

"Вы видите, как филигранно работает та техника, которую нам предоставляют наши партнеры. Она нам очень помогает, потому что враг дрожит. Мы уничтожаем его базы с боеприпасами, нефтепродуктами, живой силой, техникой. Наши партнеры в восторге, каким способом и как качественно наши военные используют эту технику", – сказал Данилов.

Читайте также: Данилов: Зеленский приказал освободить всю Украину, неправильно говорить лишь о Херсоне

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский Херсон снбо юг Алексей Данилов контрнаступление Антоновский мост
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 