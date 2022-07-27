Данилов "осторожен" по поводу сроков контрнаступления ВСУ на юге: РФ тянет туда новые силы

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов "осторожен" в оценках сроков контрнаступления украинских военнослужащих, так как российские оккупанты сейчас стягивают максимальное количество дополнительных сил на юг. Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

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Данилова спросили, согласен ли он с озвученной президентом Владимиром Зеленским оценкой, что ВСУ смогут начать контрнаступление в течение трех-шести недель.

"Что касается сроков, я очень осторожен. Я бы очень хотел, чтобы это было намного быстрее. Это война, на войне очень много разных событий. Враг сейчас стягивает максимальное количество [сил] именно на Херсонском направлении. Началось очень мощное движение их войск, они стягивают дополнительные силы", – сказал Данилов.

Тем не менее, секретарь СНБО уверен, что ВСУ будут делать все зависящее от них, чтобы реализовать контрнаступление в те сроки, которые ставит глава государства.

"В любом случае победа будет за нами. Неделей раньше или неделей позже – это дело только военных", – сказал он.

Данилов высоко оценил качество использования украинскими военнослужащими западного оружия – по его словам, это можно понять по Антоновскому мосту.

"Вы видите, как филигранно работает та техника, которую нам предоставляют наши партнеры. Она нам очень помогает, потому что враг дрожит. Мы уничтожаем его базы с боеприпасами, нефтепродуктами, живой силой, техникой. Наши партнеры в восторге, каким способом и как качественно наши военные используют эту технику", – сказал Данилов.

Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны.

9 июля министр по временно оккупированным территориям Ирина Верещук и советник главы ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить деоккупацию.

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Оксана Житнюк

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