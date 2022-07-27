Антоновский мост не разрушен, но для оккупантов теперь бесполезен – Херсонская ОВА
27.07.2022, 17:19
Повреждения на Антоновском мосту (Фото - скриншот из видео)
Антоновский мост в Херсоне, по которому ночью ударили ВСУ, не разрушен, но достаточно поврежден, чтобы оккупанты не могли им пользоваться. Об этом написал в Facebook временно исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.
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Бутрий пояснил, что ночным ракетным ударом ВСУ нарушили логистические и транспортные цепочки оккупантов.
"После нашей победы мы обязательно восстановим транспортное сообщение по мосту. Что точно не подлежит восстановлению – фантазии оккупантов и местных коллаборантов о "русском Херсоне", – написал он.
- Поздно вечером 26 июля жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.
- Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными". Российские пропагандисты опубликовали видео с гауляйтером Кириллом Стремоусовым, который стоит на фоне моста со стороны, где не видно повреждений, и заявляет, что движение на переправе перекрыто.
- Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область, заявляла британская разведка.
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