UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Антоновский мост не разрушен, но для оккупантов теперь бесполезен – Херсонская ОВА 

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 17:19
Антоновский мост не разрушен, но для оккупантов теперь бесполезен – Херсонская ОВА  - Фото
Повреждения на Антоновском мосту (Фото - скриншот из видео)

Антоновский мост в Херсоне, по которому ночью ударили ВСУ, не разрушен, но достаточно поврежден, чтобы оккупанты не могли им пользоваться. Об этом написал в Facebook временно исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Бутрий пояснил, что ночным ракетным ударом ВСУ нарушили логистические и транспортные цепочки оккупантов.

"После нашей победы мы обязательно восстановим транспортное сообщение по мосту. Что точно не подлежит восстановлению – фантазии оккупантов и местных коллаборантов о "русском Херсоне", – написал он.

  • Поздно вечером 26 июля жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.
  • Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными". Российские пропагандисты опубликовали видео с гауляйтером Кириллом Стремоусовым, который стоит на фоне моста со стороны, где не видно повреждений, и заявляет, что движение на переправе перекрыто.
  • Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область, заявляла британская разведка. 

Читайте также: "А можно еще и Крымский?" – социальные сети об ударах ВСУ по Антоновскому мосту

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсон Антоновский мост Дмитрий Бутрий
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 