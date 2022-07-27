UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Прилеты по Антоновскому мосту в Херсоне: официальной информации нет, есть фото и видео

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 01:13
Прилеты по Антоновскому мосту в Херсоне: официальной информации нет, есть фото и видео - Фото
Дыра в Антоновском мосте после прилетов 18 июля (Скриншот видео)

Поздно вечером 26 июня жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ресурсы российских оккупантов заявляют, что их ПВО якобы сбили все ракеты, которые прилетели по мосту.

Местные жители опровергают эту информацию оккупантов. Опубликованы видео.

Официальных комментариев от украинских военных пока нет.

Фото из пабликов:

Прилеты по Антоновскому мосту в Херсоне: официальной информации нет, есть фото и видео

Прилеты по Антоновскому мосту в Херсоне: официальной информации нет, есть фото и видео

Читайте также: Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Херсон Антоновский мост
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 