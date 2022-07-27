Прилеты по Антоновскому мосту в Херсоне: официальной информации нет, есть фото и видео

Поздно вечером 26 июня жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.

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Ресурсы российских оккупантов заявляют, что их ПВО якобы сбили все ракеты, которые прилетели по мосту.

Местные жители опровергают эту информацию оккупантов. Опубликованы видео.

Официальных комментариев от украинских военных пока нет.

Фото из пабликов:

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Наталия Медведева

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