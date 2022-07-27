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Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне, назвав их "ювелирными"

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 08:27
Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту в Херсоне, назвав их
Антоновский мост (Фото: скриншот с видео)

В оперативном командовании "Юг" подтвердили удары Вооруженных Сил Украины по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, ВСУ держат под огневым контролем все стратегически важные логистические и транспортные артерии противника на юге, которые имеют критическое значение для снабжения россиян. 

Она отметила, что украинская армия "разрушает не инфраструктуру, а планы врага", а работа артиллерии ВСУ является "настолько деликатной и ювелирной, что больше направлена на деморализацию оккупантов". 

"Удары по Антоновскому мосту были, но они были филигранными", — резюмировала Гуменюк. 

Российские пропагандисты опубликовали видео с гауляйтером Кириллом Стремоусовым, который стоит на фоне моста со стороны, где не видно повреждений и заявляет, что движение на переправе перекрыто.

Гауляйтер Стремоусов на фоне Антоновского моста (Фото: скриншот с видео)
  • 19 июля российские оккупанты опубликовали видео, на котором видны дыры от попаданий по Антоновскому мосту – это один из двух мостов через Днепр в районе Херсона.
  • Повторный удар был нанесен утром 20 июля: оккупанты показали последствия обстрела переправы.
  • Экс-советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань говорит, что у россиян серьезные трудности с ремонтом моста. Вероятно, специалистов придется искать в Крыму, на что уйдет время.

Смотрите также: Прилеты по Антоновскому мосту в Херсоне: официальной информации нет, есть видео 

Дмитрий Гриниченко
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война Херсон мост через днепр ОК Юг Антоновский мост
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