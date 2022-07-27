В сети опубликовали видео с Антоновского моста в Херсоне после удара Вооруженных Сил Украины в ночь на 27 июля. Запись обнародовало местное издание Мост.

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На видео можно заметить, что в результате удара на проезжей части моста образовались сквозные пробоины, переправа серьезно повреждена.

Автор записи отметил, что ВСУ стреляли в ту же точку моста, которая была атакована и в прошлый раз.

Поздно вечером 26 июля жители Херсона сообщили о взрывах на Антоновском мосту.

Военные подтвердили удары ВСУ по Антоновскому мосту, назвав их "ювелирными". Российские пропагандисты опубликовали видео с гауляйтером Кириллом Стремоусовым, который стоит на фоне моста со стороны, где не видно повреждений, и заявляет, что движение на переправе перекрыто.

Контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в боях за Херсонскую область, заявляла британская разведка.

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Дмитрий Гриниченко

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