Пентагон о наступлении ВСУ на Херсон: Украинцы продвигаются, но это не гигантские успехи
В Министерстве обороне США заявили, что Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Херсона, однако пока не добиваются "гигантских" успехов. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.
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По его словам, стоит выделить успехи украинской армии на Херсонском направлении.
"Мы видели — и это не большие, гигантские успехи, но они, безусловно, продвигаются против россиян", — заявил чиновник.
Также он отметил, что оккупанты перебрасывают войска на южное направление, чтобы усилить свои позиции в районе Херсона из-за давления со стороны ВСУ. Чиновник подчеркнул, что "это имело бы смысл с военной точки зрения".
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 27 июля заявил, что Россия начала стягивать максимальное количество сил на Херсонское направление.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военнослужащим отбить временно оккупированные прибрежные районы на юге страны.
- Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы ОП Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных территорий Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться, чтобы облегчить деоккупацию.
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