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Пентагон о наступлении ВСУ на Херсон: Украинцы продвигаются, но это не гигантские успехи

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 07:06
Пентагон о наступлении ВСУ на Херсон: Украинцы продвигаются, но это не гигантские успехи - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

В Министерстве обороне США заявили, что Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Херсона, однако пока не добиваются "гигантских" успехов. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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По его словам, стоит выделить успехи украинской армии на Херсонском направлении. 

"Мы видели — и это не большие, гигантские успехи, но они, безусловно, продвигаются против россиян", — заявил чиновник. 

Также он отметил, что оккупанты перебрасывают войска на южное направление, чтобы усилить свои позиции в районе Херсона из-за давления со стороны ВСУ. Чиновник подчеркнул, что "это имело бы смысл с военной точки зрения". 

Читайте также: Наступление РФ в Украине почти остановилось. Поэтому включается пропаганда – Пентагон 

Дмитрий Гриниченко
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пентагон война Херсон наступление ВСУ
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