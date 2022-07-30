Пентагон о наступлении ВСУ на Херсон: Украинцы продвигаются, но это не гигантские успехи

В Министерстве обороне США заявили, что Вооруженные Силы Украины продолжают наступление в направлении Херсона, однако пока не добиваются "гигантских" успехов. Об этом на брифинге сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона.

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По его словам, стоит выделить успехи украинской армии на Херсонском направлении.

"Мы видели — и это не большие, гигантские успехи, но они, безусловно, продвигаются против россиян", — заявил чиновник.

Также он отметил, что оккупанты перебрасывают войска на южное направление, чтобы усилить свои позиции в районе Херсона из-за давления со стороны ВСУ. Чиновник подчеркнул, что "это имело бы смысл с военной точки зрения".

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Дмитрий Гриниченко

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