Наступление РФ в Украине почти остановилось. Поэтому включается пропаганда – Пентагон
Наступление российских войск в Украине почти остановилось, и, чтобы отвлечь внимание от этого, Россия начала включать агрессивную пропаганду, заявили в Пентагоне в пятницу.
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Там считают, что именно этим объясняется громкое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о намерении свергнуть "киевский режим" и пост бывшего президента РФ Дмитрия Медведева с картой "будущей Украины" в составе одной Киевской области.
"Россия делает громкие заявления, Россия угрожает украинскому населению, но украинцы продолжают смело держаться. Они очень удачно используют оборудование, которое мы им даем", — заявил официальный представитель Пентагона на брифинге в пятницу.
По его словам, украинские войска проявляют высокую эффективность в поиске и уничтожении российских командных пунктов и складов с боеприпасами.
Как следствие, Россия платит высокую цену за очень незначительные достижения на поле боя и все больше сталкивается с внутренними проблемами из-за санкций:
→ крупные русские государственные компании потеряли 70-90% своей рыночной капитализации;
→ около тысячи международных компаний ушли из России;
→ инфляция приближается к 20%;
→ российский фондовый рынок потерял треть стоимости.
"Это только начало влияния этих санкций", – заверил представитель Пентагона.
- Институт изучения войны (ISW) считает, что россияне сейчас способны поддерживать только два наступления – на Северск и Бахмут.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов 27 июля заявил, что Россия начала взимать максимальное количество сил на Херсонское направление.
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