Наступление РФ в Украине почти остановилось. Поэтому включается пропаганда – Пентагон

Наступление российских войск в Украине почти остановилось, и, чтобы отвлечь внимание от этого, Россия начала включать агрессивную пропаганду, заявили в Пентагоне в пятницу.

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Там считают, что именно этим объясняется громкое заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о намерении свергнуть "киевский режим" и пост бывшего президента РФ Дмитрия Медведева с картой "будущей Украины" в составе одной Киевской области.



"Россия делает громкие заявления, Россия угрожает украинскому населению, но украинцы продолжают смело держаться. Они очень удачно используют оборудование, которое мы им даем", — заявил официальный представитель Пентагона на брифинге в пятницу.

По его словам, украинские войска проявляют высокую эффективность в поиске и уничтожении российских командных пунктов и складов с боеприпасами.

Как следствие, Россия платит высокую цену за очень незначительные достижения на поле боя и все больше сталкивается с внутренними проблемами из-за санкций:

→ крупные русские государственные компании потеряли 70-90% своей рыночной капитализации;

→ около тысячи международных компаний ушли из России;

→ инфляция приближается к 20%;

→ российский фондовый рынок потерял треть стоимости.

"Это только начало влияния этих санкций", – заверил представитель Пентагона.

Институт изучения войны (ISW) считает, что россияне сейчас способны поддерживать только два наступления – на Северск и Бахмут.

Секретарь СНБО Алексей Данилов 27 июля заявил, что Россия начала взимать максимальное количество сил на Херсонское направление.

Андрей Водяный

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