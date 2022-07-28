Россияне сейчас в состоянии поддерживать только два наступления – на Северск и Бахмут: ISW

В настоящее время российские войска, похоже, могут поддерживать только две значимые наступательные операции в Украине: одна – попытка захватить Северск, другая – наступление на Бахмут. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 27 июля.

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По словам аналитиков ISW, с момента окончания оперативной паузы, 16 июля, наступательные операции, которые в состоянии проводить российские войска, сосредоточены на движении к Северску со стороны Верхнекаменки и Белогоровки и на Бахмут – от Новолуганского и Углегорской ТЭЦ.

Эксперты отмечают, что российские войска выделили достаточно ресурсов для проведения почти ежедневных наземных атак и захвата территории на этих двух направлениях, но не смогли поддерживать такой же темп наступления или добиться аналогичных территориальных завоеваний в других местах в Украине.

"Таким образом, российское наступление, скорее всего, достигнет кульминации до того, как будут захвачены какие-либо другие крупные городские районы Украины", – резюмировали аналитики ISW.

Сообщается, что 27 июля оккупанты предприняли ограниченные наземные атаки к востоку от Северска, но новых территориальных завоеваний не добились. Они также безуспешно пытались атаковать Верхнекамянское (примерно в 8 км восточнее Северска) с северо-востока.

Российские войска продолжали атаковать населенные пункты к юго-востоку и северо-востоку от Бахмута и 27 июля добились ограниченных территориальных успехов. В Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты предприняли безуспешные атаки на Соледар (примерно в 13 км к северо-востоку от Бахмута) с юго-восточного направления.

27 июля британская разведка сообщила, что ЧВК Вагнера зашла на Углегорскую ТЭС и в Новолуганское, а ВСУ, вероятно, отошли.

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Наталия Медведева

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