"Не умеют использовать геометрию поля боя". Россиянам не поможет успех южнее Бахмута – ISW

Российские войска добились незначительных территориальных успехов к югу от Бахмута, но не смогут их эффективно использовать. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 25 июля.

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Как пишет ISW, кадры из социальных сетей с геолокацией от 25 июля показывают, что боевики ЧВК Вагнера продвинулись в Новолуганское. Генштаб ВСУ сообщил, что в районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения оккупантов имеют частичный успех.

Аналитики предположили, что имеет место контролируемый вывод украинских войск из этого района.

"Российские Telegram-каналы начали сообщать о попытках русских продвинуться на Новолуганское еще 25 мая, а это означает, что российские войска безуспешно атаковали это единственное место в течение двух месяцев", – пишут эксперты Института, отметив, что Новолуганское не является крупным населенным пунктом и не отличается особо сложным рельефом.

По мнению аналитиков ISW, захват Новолуганского и Углегорской ТЭС не создаст выгодного клина, по которому российские войска могли бы продвигаться на север, в сторону Бахмута.

"Операции вокруг Новолуганского показывают, что российские войска испытывают те же проблемы с точки зрения их способности эффективно использовать геометрию поля боя (например, создание эффективных клинов) в своих интересах", – пишут эксперты.

Проблемы россиян усугубляется чрезвычайными трудностями, с которыми они регулярно сталкиваются при захвате небольших и относительно незначительных участков местности, тратя на это недели или месяцы боев.

Эти проблемы будут расти по мере того, как российские подразделения будут постоянно деградировать во время штурмов небольших деревень.

"Российские войска вряд ли смогут эффективно использовать захват Новолуганского для взятия Бахмута, а постоянные тактические и оперативные проблемы, с которыми они сталкиваются на поле боя, вероятно, будут способствовать кульминации наступления на Донбассе до захвата Бахмута, Славянска или любого другого крупного города Донецкой области", – резюмировали в ISW.

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Наталия Медведева

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