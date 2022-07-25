Командиры бросают россиян в атаки против ВСУ без прикрытия бронетехникой – Генштаб

На некоторых направлениях российское командование в рамках "мести" за порчу вооружения бросает оккупантов в бой против ВСУ без прикрытия бронетехникой. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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"Личный состав врага деморализован. Российское командование на отдельных направлениях бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой. Таким образом, офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленный вывод из строя вооружения. Подобная практика саботажа распространена среди рядового состава оккупантов, чтобы не участвовать в боевых столкновениях с украинскими воинами", – сообщает Генштаб.

На Харьковском направлении в результате боевых действий в направлении Цуповка – Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери.

На Славянском направлении оккупанты обстреливают населенные пункты, в том числе авиацией, а также пытаются восполнить потери в живой силе и технике.

На Краматорском направлении россияне пытались продвинуться возле Спорного и Ивано-Дарьевки, но получили жесткий отпор и отошли.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия на направлениях Клиново – Покровское и Владимировка – Покровское, понес потери и отошел. В районе Углегорской ТЭС отдельные подразделения оккупантов имеют частичный успех.

На Южнобужском направлении значительное внимание враг уделяет воздушной разведке беспилотниками.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Беларуские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по усилению охраны в приграничных районах Брестской и Гомельской областей, привлекаются к мерам боевой подготовки на военных полигонах.

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Оксана Житнюк

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