Минус "Аллигатор". Украинские десантники сбили российский штурмовой вертолет Ка-52

Украинские десантно-штурмовые войска сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Об этом сообщает в Facebook служба связей с общественностью 25 отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады.

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Военные сообщают, что новейший российский штурмовой вертолет "приземлили" с помощью ПЗРК "Игла".

Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

24 июля украинские десантники сбили российский штурмовик Су-25.

26 июня николаевские десантники сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор"

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Наталия Фреик

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