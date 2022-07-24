Минус "Грач". Украинские войска сбили российский Су-25 стоимостью $11 млн

Украинские десантно-штурмовые войска сбили в воскресенье российский штурмовик Су-25. Об этом сообщило Командование ДШУ.

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"Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла", — говорится.

Стоимость такого штурмовика составляет ориентировочно $11 млн.

СПРАВКА Су-25 эксплуатируются с начала 80-х годов. Их основная задача – поддержка сухопутных сил над полем боя и уничтожение объектов противника. Штурмовики находятся на вооружении как украинской, так и российской армий.

17 июля Национальная гвардия сообщила, что один из ее военнослужащих с начала полномасштабной войны сбил уже шесть российских самолетов и одну крылатую ракету.

Андрей Водяный

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