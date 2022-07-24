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Минус "Грач". Украинские войска сбили российский Су-25 стоимостью $11 млн

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 19:56
Минус
Самолет Су-25 (Фото - EPA)

Украинские десантно-штурмовые войска сбили в воскресенье российский штурмовик Су-25. Об этом сообщило Командование ДШУ.

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"Сегодня подразделением противовоздушной обороны 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач". Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен расчетом ПЗРК Игла", — говорится.

Стоимость такого штурмовика составляет ориентировочно $11 млн.

СПРАВКА  Су-25 эксплуатируются с начала 80-х годов. Их основная задача – поддержка сухопутных сил над полем боя и уничтожение объектов противника. Штурмовики находятся на вооружении как украинской, так и российской армий.
Андрей Водяный
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