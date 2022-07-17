"Запорожский мститель" из Нацгвардии сбил уже шестой российский самолет и крылатую ракету

Национальная гвардия сообщила, что один из ее военнослужащих с начала полномасштабной войны сбил уже шесть российских самолетов (последний из них – в воскресенье, 17 июля) и одну крылатую ракету.

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"Срочник, которому всего 19 лет, сейчас выполняет боевые задачи, защищая украинское небо на Запорожском направлении, беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной "подружкой" ПЗРК "Игла". Недавно, во время очередных авианалетов врага на позиции наших защитников, нацгвардеец подбил еще два самолета противника, кроме того, 16 июля около десяти часов вечера ему удалось сбить крылатую ракету, а уже к утру следующего дня он пополнил свою копилку сбитых самолетов еще одной "сушкой"", — говорится в сообщении Нацгвардии.

Военного рекордсмена уже прозвали "Запорожским мстителем".

Нацгвардия рассказывает о боевых успехах своего военнослужащего-рекордсмена, начиная с конца мая, когда он еще сбил только второй самолет.

Через неделю после того он сбил еще один самолет, а 14 июля генерал Нацгвардии Алексей Надточий сообщил, что срочник-рекордсмен довел свой счет до пяти самолетов.

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Андрей Водяный

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