Командование Воздушных Сил ВСУ заявило, что Призрак Киева – это не реальный человек, а "супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы". Герой Украины Степан Тарабалка – не Призрак Киева, как об этом сообщила британская газета The Times.

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"Герой Украины Степан Тарабалка не Призрак Киева, и он не сбил 40 самолетов", – сказано в сообщении.

В командовании сообщили, что майор Степан Тарабалка героически погиб 13 марта в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов.

"Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40 бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!" – отметили в ВС ВСУ.

На 12 день войны в своей официальной информации ВС ВСУ назвали "призраками" украинские истребители после того, как один из них сбил крылатую ракету оккупантов, хотя в России на тот момент уже заявляли, что все украинские боевые самолеты уничтожены.

Легенду о Призраке Киева поддерживали также официальные органы. Например, СБУ.

Вадим Ребрина

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