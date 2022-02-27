"Призрак Киева". Украинский пилот-ас сбил уже 10 самолетов России – СБУ
27.02.2022, 21:03
Украинский летчик-ас, известный под прозвищем Призрак Киева, сбил уже 10 российских самолетов. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.
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"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов", – написали в спецслужбе.
Ранее сообщалось, что этот пилот сбил шесть вражеских самолетов за 30 первых часов войны.
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