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"Призрак Киева". Украинский пилот-ас сбил уже 10 самолетов России – СБУ

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27.02.2022, 21:03

Украинский летчик-ас, известный под прозвищем Призрак Киева, сбил уже 10 российских самолетов. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

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"Его называют "Призраком Киева", хотя он защищает нашу безопасность, как настоящий Ангел. В небесных боях украинский пилот уже сбил 10 самолетов оккупантов", – написали в спецслужбе.

Ранее сообщалось, что этот пилот сбил шесть вражеских самолетов за 30 первых часов войны.

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Марк Сировой
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ВСУ война пилот воздушные силы летчик войска россии призрак киева
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