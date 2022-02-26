"Шо там, мразь?" Украинские военные "стингером" сбили российский вертолет – видео

Украинские военные с помощью ПЗРК Stinger сбили российский вертолет. Об этом сообщил в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.

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На кадрах видно горящий и падающий вертолет. По словам Геращенко, это произошло под Каховкой.

"Шо там, мразь, покрутило?" – слышно закадровый голос.

Марк Сировой

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