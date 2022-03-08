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Украинские истребители успешно уничтожают российские крылатые ракеты – ВС ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 03:36
Украинские истребители успешно уничтожают российские крылатые ракеты – ВС ВСУ - Фото
Иллюстративное фото: Минобороны

На 12 сутки войны украинская противовоздушная оборона успешно уничтожает российские крылатые ракеты в воздухе над мирными городами. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

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"Сегодня одна из "крылатых" была перехвачена ракетой, выпущенной из украинского истребителя. Да, именно из того истребителя, которые, по заявлениям российского военного руководства, давно все уничтожены. А они существуют, потому что они – призраки!" – сказано в сообщении.

В сводке уточняется, что за минувшие сутки в воздушном бою около Киева были уничтожены два вражеских истребителя. Третий – в этом же бою – сбили зенитные ракетные войска.

Успешно отработала ударная авиация – "штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн вражеской техники".

Также за минувшие сутки уничтожен вражеский вертолет и три истребителя.

"Сбиты десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели", – подвели в ВС ВСУ итоги того, как украинская авиация закрывает небо.

  • История повторяется. Так президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по Бабьему Яру – местности в Киеве, где нацисты во времена Второй мировой войны массово расстреливали людей.

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Яна Катасонова
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