Россия ракетой ударила по Бабьему Яру: кадры с погибшими могут шокировать

ВНИМАНИЕ! В КОНЦЕ ТЕКСТА ЕСТЬ КАДРЫ С ОБГОРЕВШИМИ ТЕЛАМИ ЖЕРТВ ОБСТРЕЛА СО СТОРОНЫ ВОЙСК РОССИИ. КАДРЫ МОГУТ ШОКИРОВАТЬ

Россия ракетой ударила по Бабьему Яру – месту в Киеве, где во времена второй мировой войны нацисты массово убивали людей. Советник главы МВД Антон Геращенко опубликовали шокирующие кадры с телами погибших украинцев.

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Сегодня вечером российские оккупанты пытались ударить по Киевской телевышке, которая расположена рядом с Бабьим Яром. По предварительным данным спасателей, пять человек погибли, пятеро пострадали.

Президент Владимир Зеленский написал: "Зачем 80 лет повторять "Никогда вновь", если, когда бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется...".

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "эти изверги убивают жертв Холокоста во второй раз".

ШОКИРУЮЩИЕ ФОТО ЖЕРТВ ОБСТРЕЛА ВОЙСК РОССИИ В КИЕВЕ

Марк Сировой

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