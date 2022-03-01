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Российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке в Киеве – МВД

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01.03.2022, 17:26
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по телевышке в Киеве – МВД - Фото
Снимок экрана 2022-03-01 в 16.24.56

Сегодня, 1 марта, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по телевышке в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"Попадание в аппаратную вещателя на телевышке. Какое-то время каналы не будут работать. В ближайшее время будет включено резервное вещание части каналов", – сказано в сообщении.

Фото последствий удара по телевышке опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко с комментарием "путинские нацисты нанесли удар по киевской телевышке". 

Башня, в которую целились оккупанты, расположена в столице около урочища Бабьего Яра, где немецкие оккупанты во времена Второй мировой войны массово р

Яна Катасонова
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