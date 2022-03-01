В результате удара оккупантов по телевышке в Киеве погибли пять человек – ГСЧС

По состоянию на 18:00 в результате обстрела киевской телевизионной башни в Шевченковском районе предварительно погибли пять человек и пятеро пострадали. Об этом сообщает ГСЧС.

Враг нанес удар двумя ракетами.

Спасательные работы продолжаются.

В ГСЧС добавили, что сегодня, 1 марта, в 17:18 в ГСЧС в Киеве поступило сообщение, что в результате попадания вражеского неизвестного снаряда произошел взрыв с последующим горением четырехэтажного административного здания на ул. Дорогожицкая, 10.

В Госспецсвязи сообщили, что российские оккупационные войска обстреляли телебашню в Киеве. В результате обстрела пострадала аппаратная. Временно не будет доступна трансляция каналов.

Концерн РРТ принимает меры по возобновлению вещания в регионах.

В ближайшее время будет включена резервная речь.

Пока смотреть украинское телевидение можно на региональных Мультиплекс МХ-5.

Киевская телевышка расположена в непосредственной близости от мемориального комплекса "Бабий Яр", где во время Второй мировой войны нацисты расстреляли сотни тысяч человек.

Президент Владимир Зеленский написал в Twitter: "Зачем 80 лет повторять "Никогда снова", если бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще пять жизней потеряно. История повторяется..."