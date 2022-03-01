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"История повторяется". Зеленский отреагировал на ракетный удар России по Бабьему Яру

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 19:20
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

История повторяется. Так президент Владимир Зеленский отреагировал в Twitter на ракетный удар России по Бабьему Яру – местности в Киеве, где нацисты во времена Второй мировой войны массово расстреливали людей.

"Зачем 80 лет повторять "Никогда вновь", если бомба падает на Бабий Яр, мир остается молчаливым? Еще 5 жизней потеряно. История повторяется..." – написал он.

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Марк Сировой
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Бабий Яр Владимир Зеленский обстрел ракета удар
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