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Срочник Нацгвардии подбил уже пять самолетов оккупантов – НГУ

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 23:11
Срочник Нацгвардии подбил уже пять самолетов оккупантов – НГУ - Фото
Фото: НГУ

На этой неделе срочник Нацгвардии из ПЗРК подбил два вражеских штурмовых самолета Су-25. На счету гвардейца уже пять вражеских самолетов. Об этом на брифинге рассказал начальник оперативного управления штаба Главного управления Нацгвардии генерал-майор Алексей Надточий, сообщает пресс-служба НГУ.

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"На этой неделе военнослужащим Нацгвардии, кстати, срочной службы, из ПЗРК были подбиты два вражеских штурмовых самолета Су-25. На счету героя-гвардейца уже пять вражеских самолетов", – сказал он.

Также, по словам генерал-майора, группа аэроразведки 3 бригады оперативного назначения НГУ во взаимодействии с 40 отдельной артиллерийской бригадой ВСУ имени Великого князя Витовта провела успешные действия в Харьковской области, в ходе которых ударом артиллерии были уничтожены две российские артиллерийские системы "Нона-К" калибра 120 мм, а также разбиты склад артиллерийских боеприпасов и грузовик российских войск.

  • 30 мая в НГУ сообщили, что в Запорожье нацгвардеец-срочник сбил третий за полтора месяца самолет оккупантов. Из ПЗРК "Игла" он уничтожил российский штурмовик СУ-25 "Грач".
Вадим Ребрина
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самолет нацгвардия су-25
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