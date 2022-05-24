Срочник Нацгвардии сбил второй российский самолет за месяц

23 мая срочник Нацгвардии уничтожил боевой штурмовик российских оккупантов Су-25 "Грач". Это второй меткий выстрел бойца по вражескому самолету за месяц, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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"23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины уже второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу", – говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что своими профессиональными действиями боец сохранил жизнь многих украинцев.

22 мая "Грача" сбило подразделение ПВО 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. За штурвалом был генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев.







Вадим Ребрина

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