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Срочник Нацгвардии сбил второй российский самолет за месяц

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 22:17
Срочник Нацгвардии сбил второй российский самолет за месяц - Фото
Фото: facebook.com/NGUmainpage

23 мая срочник Нацгвардии уничтожил боевой штурмовик российских оккупантов Су-25 "Грач". Это второй меткий выстрел бойца по вражескому самолету за месяц, сообщает пресс-служба Нацгвардии.

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"23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины уже второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу", – говорится в сообщении.

В Нацгвардии отметили, что своими профессиональными действиями боец сохранил жизнь многих украинцев.

  • 22 мая "Грача" сбило подразделение ПВО 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. За штурвалом был генерал-майор ВВС России в отставке Канамат Боташев.



Вадим Ребрина
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нацгвардия су-25
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