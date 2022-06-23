Львовские десантники сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью $16 млн: видео

Львовские десантники сбили разведывательно-ударный вертолет России Ка-52 "Аллигатор" стоимостью $16 млн. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

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Цель уничтожил стрелок-зенитчик 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

"Также в течение вчерашнего дня наши защитники подбили два БТРа и две БМД противника. Так держать!" – написал Козицкий.

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Вадим Ребрина

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